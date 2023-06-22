В 1 сезоне сериала «Гламурный» в центре сюжета находится простой мексиканский паренек по имени Марко Мехиа. В Америку он перебрался вместе со своей традиционной и религиозной семьей, которая не одобряет его взгляды и стремления. Однако с юности Марко чувствовал интерес к высокой моде и сфере красоты. Его кумиром стала влиятельная основательница бьюти-бренда, известнейший в стране стилист и визажист Мэдолин Аддисон. Однажды герой получает возможность прикоснуться к своей мечте. Он устраивается на должность ассистента к самой Мэдолин и с головой погружается в мир гламура, красоты и стиля.