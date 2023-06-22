Menu
Glamorous season 1 poster
Season premiere 22 June 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 6 hours 40 minutes
В 1 сезоне сериала «Гламурный» в центре сюжета находится простой мексиканский паренек по имени Марко Мехиа. В Америку он перебрался вместе со своей традиционной и религиозной семьей, которая не одобряет его взгляды и стремления. Однако с юности Марко чувствовал интерес к высокой моде и сфере красоты. Его кумиром стала влиятельная основательница бьюти-бренда, известнейший в стране стилист и визажист Мэдолин Аддисон. Однажды герой получает возможность прикоснуться к своей мечте. Он устраивается на должность ассистента к самой Мэдолин и с головой погружается в мир гламура, красоты и стиля.

6.1
6.1 IMDb

Season 1 Episode 1
22 June 2023
Secret Location
Season 1 Episode 2
22 June 2023
Back of the Line
Season 1 Episode 3
22 June 2023
Cash Only
Season 1 Episode 4
22 June 2023
I Cannot Accommodate You
Season 1 Episode 5
22 June 2023
We Are at Capacity
Season 1 Episode 6
22 June 2023
I Don't Care Who You Know
Season 1 Episode 7
22 June 2023
Are You on the List?
Season 1 Episode 8
22 June 2023
Come Thru
Season 1 Episode 9
22 June 2023
Tip the Girls
Season 1 Episode 10
22 June 2023
