Boo, Bitch 2022, season 1

Boo, Bitch
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 44 minutes
"Boo, Bitch" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Бу, сучка» события разворачиваются в обычной американской средней школе, где все студенты, как в феодальном обществе, разделены на группы по статусу и популярности. Самые модные и красивые девчонки танцуют в группе поддержки, встречаются с крутыми парнями и, конечно, жестоко подшучивают над аутсайдерами класса. Им живется весело, но вот беда: главная героиня Леа никогда не была в их числе. Разозлившись на свою судьбу, эта скромная старшеклассница решает отомстить обидчикам и в корне изменить свою жизнь. Но наутро все меняется слишком кардинально: Леа превращается в призрака.

Series rating

5.9
Rate 12 votes
6 IMDb

"Boo, Bitch" season 1 list of episodes.

Season 1
Life's a Bitch and Then You Die
Season 1 Episode 1
8 July 2022
Resting Bitch Face
Season 1 Episode 2
8 July 2022
Payback's a Bitch
Season 1 Episode 3
8 July 2022
Bitch Slapped
Season 1 Episode 4
8 July 2022
Fake Bitch
Season 1 Episode 5
8 July 2022
Who Dat Bitch?
Season 1 Episode 6
8 July 2022
Bad Bitch
Season 1 Episode 7
8 July 2022
Bitch, Bye
Season 1 Episode 8
8 July 2022
