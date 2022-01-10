Menu
The Lesson 18+
Season premiere 10 January 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Урок» преподаватель Амир вступил в ожесточенный спор со своей несовершеннолетней ученицей Лиан. Жаркая дискуссия между учителем и бунтующей школьницей состоялась прямо в классе и имела прямое отношение к израильско-арабскому конфликту. Атмосфера накаляется, а участники спора не гнушаются переходить на личности. И для 43-летнего педагога, и для его подопечной инцидент будет иметь не самые благоприятные последствия. Однако, несмотря на это, никто из них не готов сдаться и признать точку зрения оппонента. Все началось с того, что Амир увидел в социальной сети фотографию Лиан, которая позировала с винтовкой в руках.

7.2
Rate 13 votes
7.4 IMDb

Episode 1
10 January 2022
Episode 2
17 January 2022
Episode 3
24 January 2022
Episode 4
31 January 2022
Episode 5
7 February 2022
Episode 6
14 February 2022
