В 1 сезоне сериала «Урок» преподаватель Амир вступил в ожесточенный спор со своей несовершеннолетней ученицей Лиан. Жаркая дискуссия между учителем и бунтующей школьницей состоялась прямо в классе и имела прямое отношение к израильско-арабскому конфликту. Атмосфера накаляется, а участники спора не гнушаются переходить на личности. И для 43-летнего педагога, и для его подопечной инцидент будет иметь не самые благоприятные последствия. Однако, несмотря на это, никто из них не готов сдаться и признать точку зрения оппонента. Все началось с того, что Амир увидел в социальной сети фотографию Лиан, которая позировала с винтовкой в руках.