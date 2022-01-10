В 1 сезоне сериала «Не оставляй меня» в жизни Елены было уже немало трудностей. Она сталкивалась с жестокими преступниками и рисковала жизнью ради того, чтобы справедливость восторжествовала. Но судьба приготовила для героини новое испытание. Елена работает в полиции и ведет дела, связанные с киберпреступлениями и насилием над малолетними. Новое дело приводит ее в Венецию, которую она покинула 20 лет назад. Там она вновь встречается со своим бывшим избранником Даниэлем. Теперь он состоит в браке с женщиной, с которой Елена когда-то неплохо общалась. Даниэль тоже работает в правоохранительных органах – он стал комиссаром.