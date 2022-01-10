Menu
Non mi lasciare 2022, season 1

Non mi lasciare 18+
Title Сезон 1
Season premiere 10 January 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Non mi lasciare" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Не оставляй меня» в жизни Елены было уже немало трудностей. Она сталкивалась с жестокими преступниками и рисковала жизнью ради того, чтобы справедливость восторжествовала. Но судьба приготовила для героини новое испытание. Елена работает в полиции и ведет дела, связанные с киберпреступлениями и насилием над малолетними. Новое дело приводит ее в Венецию, которую она покинула 20 лет назад. Там она вновь встречается со своим бывшим избранником Даниэлем. Теперь он состоит в браке с женщиной, с которой Елена когда-то неплохо общалась. Даниэль тоже работает в правоохранительных органах – он стал комиссаром.

Series rating

6.8
Rate 12 votes
7 IMDb

Non mi lasciare List of episodes

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
10 January 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
10 January 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
17 January 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
17 January 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
24 January 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
24 January 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
31 January 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
31 January 2022
