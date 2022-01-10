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Не оставляй меня 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Не оставляй меня
Киноафиша Сериалы Не оставляй меня Сезоны Сезон 1

Non mi lasciare 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Не оставляй меня»

В 1 сезоне сериала «Не оставляй меня» в жизни Елены было уже немало трудностей. Она сталкивалась с жестокими преступниками и рисковала жизнью ради того, чтобы справедливость восторжествовала. Но судьба приготовила для героини новое испытание. Елена работает в полиции и ведет дела, связанные с киберпреступлениями и насилием над малолетними. Новое дело приводит ее в Венецию, которую она покинула 20 лет назад. Там она вновь встречается со своим бывшим избранником Даниэлем. Теперь он состоит в браке с женщиной, с которой Елена когда-то неплохо общалась. Даниэль тоже работает в правоохранительных органах – он стал комиссаром.

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Список серий сериала Не оставляй меня График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
10 января 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
10 января 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
17 января 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
17 января 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
24 января 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
24 января 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
31 января 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
31 января 2022
График выхода всех сериалов
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