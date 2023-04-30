Menu
Russian
Fatal Attraction 2023, season 1

Fatal Attraction
Season premiere 30 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Fatal Attraction" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Роковое влечение» переосмысливается одноименный психосексуальный триллер 1987 года. Это исследование рокового влечения и вопросов, связанных с семейной жизнью и супружеской неверностью. Но теперь вечные темы рассматриваются через призму современного отношения к сильным женщинам, психологическим расстройствам личности и принудительному контролю. Жизнь Бет Галлахер, верной супруги, любящей матери и успешной бизнесвумен, неожиданно рушится. Это происходит в тот момент, когда неосмотрительность ее супруга Дэна может разрушить их многолетнюю совместную жизнь.

6.3
6.4 IMDb

"Fatal Attraction" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Pilot
Season 1 Episode 1
30 April 2023
The Movie in Your Mind
Season 1 Episode 2
30 April 2023
The Watchful Heart
Season 1 Episode 3
30 April 2023
Beautiful Mosaics
Season 1 Episode 4
7 May 2023
Medial Woman
Season 1 Episode 5
14 May 2023
The Dillingers
Season 1 Episode 6
21 May 2023
Best Friends
Season 1 Episode 7
28 May 2023
Caregiving
Season 1 Episode 8
28 May 2023
