В 1 сезоне сериала «Роковое влечение» переосмысливается одноименный психосексуальный триллер 1987 года. Это исследование рокового влечения и вопросов, связанных с семейной жизнью и супружеской неверностью. Но теперь вечные темы рассматриваются через призму современного отношения к сильным женщинам, психологическим расстройствам личности и принудительному контролю. Жизнь Бет Галлахер, верной супруги, любящей матери и успешной бизнесвумен, неожиданно рушится. Это происходит в тот момент, когда неосмотрительность ее супруга Дэна может разрушить их многолетнюю совместную жизнь.