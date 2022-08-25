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Mike 2022, season 1

Mike season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Mike Seasons Season 1
Mike
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 25 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 20 minutes
"Mike" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Майк» исследуется сложная и местами трагическая жизнь и профессиональная карьера Майка Тайсона. С конца восьмидесятых он был выдающимся чемпионом мира в тяжелом весе, но в начале 90-х его жизнь была разрушена. Он оказался за решеткой по делу, связанному с сексуальным насилием, а спустя 5 лет вернул себе титул. Но ненадолго. После этого Майк потерпел поражение в поединке с Эвандером Холифилдом. Спустя некоторое время Тайсон во время схватки откусил ему мочку уха. Спортивная карьера героя закончилась в 2005 году, после этого он начал снимать собственный реалити-проект Taking on Tyson.

Series rating

6.8
Rate 11 votes
6.9 IMDb

"Mike" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Thief
Season 1 Episode 1
25 August 2022
Monster
Season 1 Episode 2
25 August 2022
Lover
Season 1 Episode 3
1 September 2022
Meal Ticket
Season 1 Episode 4
1 September 2022
Desiree
Season 1 Episode 5
8 September 2022
Jailbird
Season 1 Episode 6
8 September 2022
Cannibal
Season 1 Episode 7
15 September 2022
Phoenix
Season 1 Episode 8
15 September 2022
TV series release schedule
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