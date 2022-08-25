В 1 сезоне сериала «Майк» исследуется сложная и местами трагическая жизнь и профессиональная карьера Майка Тайсона. С конца восьмидесятых он был выдающимся чемпионом мира в тяжелом весе, но в начале 90-х его жизнь была разрушена. Он оказался за решеткой по делу, связанному с сексуальным насилием, а спустя 5 лет вернул себе титул. Но ненадолго. После этого Майк потерпел поражение в поединке с Эвандером Холифилдом. Спустя некоторое время Тайсон во время схватки откусил ему мочку уха. Спортивная карьера героя закончилась в 2005 году, после этого он начал снимать собственный реалити-проект Taking on Tyson.