Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Майк 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Майк
Киноафиша Сериалы Майк Сезоны Сезон 1

Mike
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Майк»

В 1 сезоне сериала «Майк» исследуется сложная и местами трагическая жизнь и профессиональная карьера Майка Тайсона. С конца восьмидесятых он был выдающимся чемпионом мира в тяжелом весе, но в начале 90-х его жизнь была разрушена. Он оказался за решеткой по делу, связанному с сексуальным насилием, а спустя 5 лет вернул себе титул. Но ненадолго. После этого Майк потерпел поражение в поединке с Эвандером Холифилдом. Спустя некоторое время Тайсон во время схватки откусил ему мочку уха. Спортивная карьера героя закончилась в 2005 году, после этого он начал снимать собственный реалити-проект Taking on Tyson.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Майк» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Вор Thief
Сезон 1 Серия 1
25 августа 2022
Монстр Monster
Сезон 1 Серия 2
25 августа 2022
Любовник Lover
Сезон 1 Серия 3
1 сентября 2022
Талон на обед Meal Ticket
Сезон 1 Серия 4
1 сентября 2022
Дезире Desiree
Сезон 1 Серия 5
8 сентября 2022
Уголовник Jailbird
Сезон 1 Серия 6
8 сентября 2022
Каннибал Cannibal
Сезон 1 Серия 7
15 сентября 2022
Феникс Phoenix
Сезон 1 Серия 8
15 сентября 2022
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше