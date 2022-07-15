Menu
Farzar 2022, season 1

Farzar
Season premiere 15 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 50 minutes
В 1 сезоне сериала «Фарзар» события происходят на планете Фарзар. В этом месте существовали мир и покой до тех пор, пока туда не решили вторгнуться озлобленные инопланетяне. Непрошеные гости преследовали коварную цель – захватить планету и поработить ее обитателей. Однако они не ожидали, что встретятся с серьезным сопротивлением. Отважные главные герои собрали команду, чтобы отразить удар со стороны врага. Команду возглавил принц Файхаэль. Вместе они объявляют войну коварным завоевателям. Начинается сражение, где выжить смогут только сильнейшие. Но Файхаэль и его войско не из тех, кто легко сдается.

5.8
5.7 IMDb

Season 1
Welcome to Farzar
Season 1 Episode 1
15 July 2022
Robot Revolution
Season 1 Episode 2
15 July 2022
Save the Reaper Demons
Season 1 Episode 3
15 July 2022
St. Pudchuggers Day
Season 1 Episode 4
15 July 2022
The Adventures of Daddy O'Baggins
Season 1 Episode 5
15 July 2022
Flammily Reunion
Season 1 Episode 6
15 July 2022
Baz, Bangs, and Brains
Season 1 Episode 7
15 July 2022
The Great and Powerful Ozner
Season 1 Episode 8
15 July 2022
Memory Wars
Season 1 Episode 9
15 July 2022
War and Peace
Season 1 Episode 10
15 July 2022
