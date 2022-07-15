В 1 сезоне сериала «Фарзар» события происходят на планете Фарзар. В этом месте существовали мир и покой до тех пор, пока туда не решили вторгнуться озлобленные инопланетяне. Непрошеные гости преследовали коварную цель – захватить планету и поработить ее обитателей. Однако они не ожидали, что встретятся с серьезным сопротивлением. Отважные главные герои собрали команду, чтобы отразить удар со стороны врага. Команду возглавил принц Файхаэль. Вместе они объявляют войну коварным завоевателям. Начинается сражение, где выжить смогут только сильнейшие. Но Файхаэль и его войско не из тех, кто легко сдается.