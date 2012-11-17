В 1 сезоне сериала «Куклы» создается ощущение, что жизнь Риты сложилась вполне благополучно. У нее есть любимая работа, муж Толик, дочь Ольга и даже увлечение, которым она горит, – шитье кукол. Муж, правда, не в восторге от новой страсти своей супруги, ведь ему недостаточно внимания от нее. При этом себе мужчина позволяет иметь не только хобби, но и любовницу. Если бы Рите однажды не стало известно об этом, она не смогла бы подарить миру своих кукол. Но теперь, когда героиня подала на развод, ей нужно найти новый смысл жизнь. Рита пока не знает, что скоро ее ожидает встреча с новой любовью...