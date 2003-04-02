В 1 сезоне сериала «Русские амазонки» три прекрасные летчицы работают в подмосковном аэроклубе. Все они являются очаровательными женщинами, но на долю каждой выпало немало испытаний. У всех сотрудников аэроклуба есть свои обязанности. Инструкторы занимаются обучением тех, кто хочет связать свою жизнь с летным делом. Зачастую они сталкиваются с курсантами, с которыми точно не заскучаешь. Но летчик-инструктор должен любого «неумеху» обучить мастерству. Механики поддерживают «работоспособность» экипажей. Финансовый директор ищет средства для того, чтобы клуб мог осуществлять свою деятельность.