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Russkie amazonki 2002 - 2004 season 1

Russkie amazonki season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Russkie amazonki Seasons Season 1
Русские амазонки 16+
Title Сезон 1
Season premiere 2 April 2003
Production year 2003
Number of episodes 12
Runtime 8 hours 36 minutes
"Russkie amazonki" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Русские амазонки» три прекрасные летчицы работают в подмосковном аэроклубе. Все они являются очаровательными женщинами, но на долю каждой выпало немало испытаний. У всех сотрудников аэроклуба есть свои обязанности. Инструкторы занимаются обучением тех, кто хочет связать свою жизнь с летным делом. Зачастую они сталкиваются с курсантами, с которыми точно не заскучаешь. Но летчик-инструктор должен любого «неумеху» обучить мастерству. Механики поддерживают «работоспособность» экипажей. Финансовый директор ищет средства для того, чтобы клуб мог осуществлять свою деятельность.

Series rating

4.4
Rate 11 votes
4.4 IMDb

"Russkie amazonki" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 1 Episode 1
2 April 2003
Серия 2
Season 1 Episode 2
3 April 2003
Серия 3
Season 1 Episode 3
4 April 2003
Серия 4
Season 1 Episode 4
7 April 2003
Серия 5
Season 1 Episode 5
8 April 2003
Серия 6
Season 1 Episode 6
9 April 2003
Серия 7
Season 1 Episode 7
10 April 2003
Серия 8
Season 1 Episode 8
14 April 2003
Серия 9
Season 1 Episode 9
15 April 2003
Серия 10
Season 1 Episode 10
16 April 2003
Серия 11
Season 1 Episode 11
17 April 2003
Серия 12
Season 1 Episode 12
18 April 2003
TV series release schedule
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