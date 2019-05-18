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Oznob 2019, season 1

Oznob season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Oznob Seasons Season 1
Озноб 12+
Title Сезон 1
Season premiere 18 May 2019
Production year 2019
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Oznob" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Озноб» Ира устала от шума, который создают ее соседи. В квартире постоянно слышно, как кто-то за стеной орудует дрелью. А женщине, как назло, нужно успеть закончить перевод английского произведения к сроку. Чтобы уложиться в отведенное время, Ирина снимает дом за городом. Место она выбирает подходящее, ровно такое, как представлялось ей в мечтах. Правда, хозяин дома внушает некоторые опасения. Он строго запрещает Ире приводить сюда гостей. Несмотря на то что женщина и не планировала это делать, ей такое условие кажется подозрительным. Вскоре напряжение усиливается. Ире кажется, что она попала в западню...

Series rating

2.5
Rate 12 votes
2.8 IMDb

"Oznob" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
18 May 2019
Серия 2
Season 1 Episode 2
18 May 2019
Серия 3
Season 1 Episode 3
18 May 2019
Серия 4
Season 1 Episode 4
18 May 2019
TV series release schedule
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