В 1 сезоне сериала «Озноб» Ира устала от шума, который создают ее соседи. В квартире постоянно слышно, как кто-то за стеной орудует дрелью. А женщине, как назло, нужно успеть закончить перевод английского произведения к сроку. Чтобы уложиться в отведенное время, Ирина снимает дом за городом. Место она выбирает подходящее, ровно такое, как представлялось ей в мечтах. Правда, хозяин дома внушает некоторые опасения. Он строго запрещает Ире приводить сюда гостей. Несмотря на то что женщина и не планировала это делать, ей такое условие кажется подозрительным. Вскоре напряжение усиливается. Ире кажется, что она попала в западню...