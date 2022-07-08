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Black Bird 2022, season 1

Black Bird season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Black Bird Seasons Season 1
Black Bird
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 42 minutes
"Black Bird" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Черная птица» звезда школьной футбольной команды, сын достопочтенного сотрудника правоохранительных органов Джимми Кон приговаривается к десяти годам лишения свободы за торговлю наркотиками. При этом ему предоставляется выбор: попасть за решетку или завязать тесное знакомство с человеком по имени Ларри Холл, который подозревается в серии жестоких убийств. Задача Джимми – получить от него признание. Кон быстро понимает, что его единственный шанс выйти на свободу – добиться признания и выяснить, где захоронены тела нескольких молодых девушек. Но скажет ли Ларри Холл правду?..

Series rating

8.1
Rate 16 votes
8.1 IMDb

"Black Bird" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Pilot
Season 1 Episode 1
8 July 2022
We Are Coming, Father Abraham
Season 1 Episode 2
8 July 2022
Hand to Mouth
Season 1 Episode 3
15 July 2022
WhatsHerName
Season 1 Episode 4
22 July 2022
The Place I Lie
Season 1 Episode 5
29 July 2022
You Promised
Season 1 Episode 6
5 August 2022
TV series release schedule
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