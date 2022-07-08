В 1 сезоне сериала «Черная птица» звезда школьной футбольной команды, сын достопочтенного сотрудника правоохранительных органов Джимми Кон приговаривается к десяти годам лишения свободы за торговлю наркотиками. При этом ему предоставляется выбор: попасть за решетку или завязать тесное знакомство с человеком по имени Ларри Холл, который подозревается в серии жестоких убийств. Задача Джимми – получить от него признание. Кон быстро понимает, что его единственный шанс выйти на свободу – добиться признания и выяснить, где захоронены тела нескольких молодых девушек. Но скажет ли Ларри Холл правду?..