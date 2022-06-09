Menu
Mokyumentari 2022, season 1

Мокьюментари 16+
Title Сезон 1
Season premiere 9 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 12 minutes
В 1-м сезоне сериала «Мокьюментари» многие актеры средней руки мечтают сняться у именитого режиссера и заслужить признание мирового масштаба. Такие же мысли одолевают и молодую актрису по имени Юля Зайцева. Она с раннего возраста была уверена, что рождена стать великой актрисой. В честолюбивых мечтах девушка уже получила множество почетных кинонаград и обошла все красные ковровые дорожки под овации поклонников. Однако в реальной жизни Зайцева снимается в малобюджетных мелодраматических сериалах. Юле пока не удалось привлечь ни одного известного режиссера. Но вскоре ее жизнь неожиданно меняется...

5.6
Rate 12 votes
5.7 IMDb

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
9 June 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
9 June 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
14 June 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
16 June 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
21 June 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
23 June 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
28 June 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
30 June 2022
