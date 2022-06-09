В 1-м сезоне сериала «Мокьюментари» многие актеры средней руки мечтают сняться у именитого режиссера и заслужить признание мирового масштаба. Такие же мысли одолевают и молодую актрису по имени Юля Зайцева. Она с раннего возраста была уверена, что рождена стать великой актрисой. В честолюбивых мечтах девушка уже получила множество почетных кинонаград и обошла все красные ковровые дорожки под овации поклонников. Однако в реальной жизни Зайцева снимается в малобюджетных мелодраматических сериалах. Юле пока не удалось привлечь ни одного известного режиссера. Но вскоре ее жизнь неожиданно меняется...