В 1 сезоне сериала «Папа Дэн» взрослая женщина и одинокая мать семейства Тина тянет все на собственных плечах. У нее трое непростых детей, которых она воспитывает без поддержки бывшего мужа, и крупная фирма, которой ей приходится руководить, чтобы прокормить семью. Однажды, устав от утомительных однотипных будней, Тина заходит после работы в небольшой бар. Она подумывает выпить пару бокалов вина и пойти спать, но неожиданно знакомится с обаятельным барменом. Между ней и Дэном завязывается легкий и непринужденный роман. Но вскоре парень понимает, что по уши влюблен и готов даже стать отцом чужим детям.