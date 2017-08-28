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Papa Den 2022 - 2017, season 1

Papa Den season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Papa Den Seasons Season 1
Папа Дэн 16+
Title Сезон 1
Season premiere 28 August 2017
Production year 2017
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 16 minutes
"Papa Den" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Папа Дэн» взрослая женщина и одинокая мать семейства Тина тянет все на собственных плечах. У нее трое непростых детей, которых она воспитывает без поддержки бывшего мужа, и крупная фирма, которой ей приходится руководить, чтобы прокормить семью. Однажды, устав от утомительных однотипных будней, Тина заходит после работы в небольшой бар. Она подумывает выпить пару бокалов вина и пойти спать, но неожиданно знакомится с обаятельным барменом. Между ней и Дэном завязывается легкий и непринужденный роман. Но вскоре парень понимает, что по уши влюблен и готов даже стать отцом чужим детям.

Series rating

8.2
Rate 12 votes
8.3 IMDb

Papa Den List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
28 August 2017
Серия 2
Season 1 Episode 2
29 August 2017
Серия 3
Season 1 Episode 3
30 August 2017
Серия 4
Season 1 Episode 4
31 August 2017
Серия 5
Season 1 Episode 5
1 September 2017
Серия 6
Season 1 Episode 6
4 September 2017
Серия 7
Season 1 Episode 7
5 September 2017
Серия 8
Season 1 Episode 8
6 September 2017
Серия 9
Season 1 Episode 9
7 September 2017
Серия 10
Season 1 Episode 10
8 September 2017
Серия 11
Season 1 Episode 11
11 September 2017
Серия 12
Season 1 Episode 12
12 September 2017
Серия 13
Season 1 Episode 13
13 September 2017
Серия 14
Season 1 Episode 14
14 September 2017
Серия 15
Season 1 Episode 15
15 September 2017
Серия 16
Season 1 Episode 16
15 September 2017
TV series release schedule
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