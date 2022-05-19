Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The G Word with Adam Conover 2022, season 1

The G Word with Adam Conover season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The G Word with Adam Conover Seasons Season 1
The G Word with Adam Conover 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 36 minutes
"The G Word with Adam Conover" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Адам Коновер: слово на букву П» в центре событий оказывается популярный американский актер, продюсер и сценарист. На этот раз Адам Коновер собирается рассуждать на острые социальные темы и искать ответы на вопросы, связанные с политикой. Ведь нравится это кому-то или нет, но правительство имеет колоссальное влияние на жизнь каждого гражданина страны. Именно правящие элиты формируют и утверждают свод законов, по которым приходится жить обществу. Адам Коновер говорит о победах и провалах государственного аппарата, а также о том, как общество могло бы его изменить.

Series rating

6.5
Rate 12 votes
6.7 IMDb

"The G Word with Adam Conover" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Food
Season 1 Episode 1
19 May 2022
Weather
Season 1 Episode 2
19 May 2022
Money
Season 1 Episode 3
19 May 2022
Future
Season 1 Episode 4
19 May 2022
Disease
Season 1 Episode 5
19 May 2022
Change
Season 1 Episode 6
19 May 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more