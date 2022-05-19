В 1 сезоне сериала «Адам Коновер: слово на букву П» в центре событий оказывается популярный американский актер, продюсер и сценарист. На этот раз Адам Коновер собирается рассуждать на острые социальные темы и искать ответы на вопросы, связанные с политикой. Ведь нравится это кому-то или нет, но правительство имеет колоссальное влияние на жизнь каждого гражданина страны. Именно правящие элиты формируют и утверждают свод законов, по которым приходится жить обществу. Адам Коновер говорит о победах и провалах государственного аппарата, а также о том, как общество могло бы его изменить.