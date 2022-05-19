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Адам Коновер: слово на букву П 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Адам Коновер: слово на букву П
Киноафиша Сериалы Адам Коновер: слово на букву П Сезоны Сезон 1

The G Word with Adam Conover 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Адам Коновер: слово на букву П»

В 1 сезоне сериала «Адам Коновер: слово на букву П» в центре событий оказывается популярный американский актер, продюсер и сценарист. На этот раз Адам Коновер собирается рассуждать на острые социальные темы и искать ответы на вопросы, связанные с политикой. Ведь нравится это кому-то или нет, но правительство имеет колоссальное влияние на жизнь каждого гражданина страны. Именно правящие элиты формируют и утверждают свод законов, по которым приходится жить обществу. Адам Коновер говорит о победах и провалах государственного аппарата, а также о том, как общество могло бы его изменить.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Адам Коновер: слово на букву П» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Еда Food
Сезон 1 Серия 1
19 мая 2022
Погода Weather
Сезон 1 Серия 2
19 мая 2022
Деньги Money
Сезон 1 Серия 3
19 мая 2022
Будущее Future
Сезон 1 Серия 4
19 мая 2022
Болезни Disease
Сезон 1 Серия 5
19 мая 2022
Перемены Change
Сезон 1 Серия 6
19 мая 2022
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