В 1 сезоне сериала «Эта Англия» события разворачиваются в Великобритании, в период эпидемии коронавируса. В это время у власти находится эксцентричный политик Борис Джонсон, который вынужден экстренно принимать меры по борьбе с COVID-19. В проекте использованы реальные свидетельства людей, активно принимавших участие в битве с природным вызовом. Среди них медики, научные деятели и все, кто мужественно сражался с распространившимся заболеванием – от представителей Министерства здравоохранения, Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) до рядовых сотрудников больниц и домов престарелых по всей стране.