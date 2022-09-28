Menu
This Sceptred Isle 2022, season 1

This England
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"This Sceptred Isle" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Эта Англия» события разворачиваются в Великобритании, в период эпидемии коронавируса. В это время у власти находится эксцентричный политик Борис Джонсон, который вынужден экстренно принимать меры по борьбе с COVID-19. В проекте использованы реальные свидетельства людей, активно принимавших участие в битве с природным вызовом. Среди них медики, научные деятели и все, кто мужественно сражался с распространившимся заболеванием – от представителей Министерства здравоохранения, Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) до рядовых сотрудников больниц и домов престарелых по всей стране.

Series rating

6.6
Rate 13 votes
6.7 IMDb

"This Sceptred Isle" season 1 list of episodes.

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
28 September 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
28 September 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
28 September 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
28 September 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
28 September 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
28 September 2022
