В 1 сезоне сериала «Пансион» события разворачиваются в 1905 году. В эти времена девушек благородного происхождения, не желающих следовать общественным правилам, отправляли в специальные исправительные учреждения. В один из таких пансионов и приехала молодая девушка по имени Полина. Притворяясь новой воспитанницей, она преследует одну цель – найти свою сестру, которая таинственным образом исчезла. Вести расследование в интернате нелегко. Полина вступает в конфликты с другими девушками, отбивается от властолюбивой наставницы Захаровой и наблюдает, как многие девушки сходят с ума, одолеваемые странной одержимостью...