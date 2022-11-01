Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Pansion season 1 watch online

Pansion season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Pansion Seasons Season 1
Pansion 18+
Title Сезон 1
Season premiere 1 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Pansion" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Пансион» события разворачиваются в 1905 году. В эти времена девушек благородного происхождения, не желающих следовать общественным правилам, отправляли в специальные исправительные учреждения. В один из таких пансионов и приехала молодая девушка по имени Полина. Притворяясь новой воспитанницей, она преследует одну цель – найти свою сестру, которая таинственным образом исчезла. Вести расследование в интернате нелегко. Полина вступает в конфликты с другими девушками, отбивается от властолюбивой наставницы Захаровой и наблюдает, как многие девушки сходят с ума, одолеваемые странной одержимостью...

Series rating

5.6
Rate 16 votes
5.3 IMDb

"Pansion" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 November 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 November 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 November 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 November 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more