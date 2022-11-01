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Пансион 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Пансион
Киноафиша Сериалы Пансион Сезоны Сезон 1

Пансион 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пансион»

В 1 сезоне сериала «Пансион» события разворачиваются в 1905 году. В эти времена девушек благородного происхождения, не желающих следовать общественным правилам, отправляли в специальные исправительные учреждения. В один из таких пансионов и приехала молодая девушка по имени Полина. Притворяясь новой воспитанницей, она преследует одну цель – найти свою сестру, которая таинственным образом исчезла. Вести расследование в интернате нелегко. Полина вступает в конфликты с другими девушками, отбивается от властолюбивой наставницы Захаровой и наблюдает, как многие девушки сходят с ума, одолеваемые странной одержимостью...

Рейтинг сериала

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5.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Пансион» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 ноября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 ноября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 ноября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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