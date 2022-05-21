В 1 сезоне сериала «Тот мужчина, та женщина» в центре событий оказываются двое молодых людей, которые столкнулись случайно. Встреча Дарьи и Дмитрия длилась считанные минуты, однако образ девушки крепко засел у героя в голове. При этом он не имеет ни малейшего представления, где ее искать. Проходит время, и Дмитрий делает предложение другой женщине. Он надеется, что со временем полюбит свою будущую жену Яну, однако пока в его сердце продолжает жить образ таинственной незнакомки. Вскоре герой узнает, что его близкий друг тоже влюблен. И у Димы есть все основания полагать, что избранница его приятеля – та самая Даша...