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Тот мужчина, та женщина 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Тот мужчина, та женщина
Киноафиша Сериалы Тот мужчина, та женщина Сезоны Сезон 1

Тот мужчина, та женщина 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тот мужчина, та женщина»

В 1 сезоне сериала «Тот мужчина, та женщина» в центре событий оказываются двое молодых людей, которые столкнулись случайно. Встреча Дарьи и Дмитрия длилась считанные минуты, однако образ девушки крепко засел у героя в голове. При этом он не имеет ни малейшего представления, где ее искать. Проходит время, и Дмитрий делает предложение другой женщине. Он надеется, что со временем полюбит свою будущую жену Яну, однако пока в его сердце продолжает жить образ таинственной незнакомки. Вскоре герой узнает, что его близкий друг тоже влюблен. И у Димы есть все основания полагать, что избранница его приятеля – та самая Даша...

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Список серий 1-го сезона сериала «Тот мужчина, та женщина» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 мая 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 мая 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 мая 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 мая 2022
График выхода всех сериалов
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