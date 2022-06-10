В 1 сезоне сериала «Первое убийство» в центре событий оказывается молодая девушка-вампир по имени Джульетта. Чтобы заслужить свое место среди могущественной семьи, ей нужно выполнить ритуал – совершить свое первое убийство. В качестве жертвы Джульетта выбирает молодую девушку, которая недавно приехала в этот город. Вскоре выясняется, что укусить ее будет не так-то просто. Каллиопа происходит из известного рода истребителей вампиров. Она ловко уходит от преследования и сама начинает охотиться на Джульетту. Ступив на тропу войны, девушки полны ненависти друг к другу. Но вскоре это чувство сменяется взаимным притяжением...