First Kill 2022, season 1

First Kill season 1 poster
First Kill 18+
Season premiere 10 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 24 minutes
В 1 сезоне сериала «Первое убийство» в центре событий оказывается молодая девушка-вампир по имени Джульетта. Чтобы заслужить свое место среди могущественной семьи, ей нужно выполнить ритуал – совершить свое первое убийство. В качестве жертвы Джульетта выбирает молодую девушку, которая недавно приехала в этот город. Вскоре выясняется, что укусить ее будет не так-то просто. Каллиопа происходит из известного рода истребителей вампиров. Она ловко уходит от преследования и сама начинает охотиться на Джульетту. Ступив на тропу войны, девушки полны ненависти друг к другу. Но вскоре это чувство сменяется взаимным притяжением...

6.3
Rate 15 votes
6.5 IMDb

First Kiss
Season 1 Episode 1
10 June 2022
First Blood
Season 1 Episode 2
10 June 2022
First Fight
Season 1 Episode 3
10 June 2022
First Date
Season 1 Episode 4
10 June 2022
First Love
Season 1 Episode 5
10 June 2022
First Severing
Season 1 Episode 6
10 June 2022
First Goodbye
Season 1 Episode 7
10 June 2022
First Betrayal
Season 1 Episode 8
10 June 2022
