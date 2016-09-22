Menu
Beyond the Walls 2016, season 1

Beyond the Walls season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Beyond the Walls Seasons Season 1
Au-delà des murs
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 22 September 2016
Production year 2016
Number of episodes 3
Runtime 3 hours 15 minutes
"Beyond the Walls" season 1 description

В 1 сезоне сериала «За стенами» француженка Лиза живет одна, у нее нет ни мужа, ни старших родственников. Тем сильнее оказывается ее удивление, когда ей звонит адвокат и сообщает, что кто-то оставил ей в наследство огромный старинный особняк. Имя дарителя не разглашается, однако, несмотря на все опасения, девушка решает воспользоваться свалившимся на ее голову шансом. Оформив все бумаги, она переезжает в пригород, чтобы поселиться в своем новом доме. Заброшенность здания не особо пугает героиню, ведь она надеется вскоре сделать ремонт. Но ночью ее внимание привлекает жуткий звук. Проделав дыру в стене, Лиза видит через нее «изнанку» дома.

Series rating

6.9
Rate 12 votes
7 IMDb

"Beyond the Walls" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Épisode 1
Season 1 Episode 1
22 September 2016
Épisode 2
Season 1 Episode 2
22 September 2016
Épisode 3
Season 1 Episode 3
22 September 2016
