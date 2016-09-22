В 1 сезоне сериала «За стенами» француженка Лиза живет одна, у нее нет ни мужа, ни старших родственников. Тем сильнее оказывается ее удивление, когда ей звонит адвокат и сообщает, что кто-то оставил ей в наследство огромный старинный особняк. Имя дарителя не разглашается, однако, несмотря на все опасения, девушка решает воспользоваться свалившимся на ее голову шансом. Оформив все бумаги, она переезжает в пригород, чтобы поселиться в своем новом доме. Заброшенность здания не особо пугает героиню, ведь она надеется вскоре сделать ремонт. Но ночью ее внимание привлекает жуткий звук. Проделав дыру в стене, Лиза видит через нее «изнанку» дома.