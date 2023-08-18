В 1 сезоне сериала «АльфаРомео» молодая девушка Даша ссорится со своим чрезмерно строгим отцом. После очередного митинга, на котором красавица защищала права женщин, выкрасив волосы в безумный цвет и развесив транспаранты, родитель устраивает ей трепку, недостойную феминистки. Тогда Дарья решает доказать папе, что ее современная позиция актуальнее его домостроевской. Она решает создать блог и выбить столичный правительственный грант для просветительского проекта в родной провинции. И подходящая тема находится сама собой. В поезде Даша встречает «альфача» Антона, которого теперь собирается «исправить» прямо перед камерой.