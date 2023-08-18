Menu
Al'faRomeo season 1 watch online

Al'faRomeo season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Al'faRomeo Seasons Season 1
АльфаРомео 18+
Title Сезон 1
Season premiere 18 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 11
Runtime 4 hours 35 minutes
"Al'faRomeo" season 1 description

В 1 сезоне сериала «АльфаРомео» молодая девушка Даша ссорится со своим чрезмерно строгим отцом. После очередного митинга, на котором красавица защищала права женщин, выкрасив волосы в безумный цвет и развесив транспаранты, родитель устраивает ей трепку, недостойную феминистки. Тогда Дарья решает доказать папе, что ее современная позиция актуальнее его домостроевской. Она решает создать блог и выбить столичный правительственный грант для просветительского проекта в родной провинции. И подходящая тема находится сама собой. В поезде Даша встречает «альфача» Антона, которого теперь собирается «исправить» прямо перед камерой.

Series rating

6.4
Rate 11 votes
6.5 IMDb

"Al'faRomeo" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
18 August 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
18 August 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
18 August 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
25 August 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
1 September 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
8 September 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
15 September 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
22 September 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
29 September 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
6 October 2023
Серия 11
Season 1 Episode 11
13 October 2023
