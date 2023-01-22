В 1 сезоне сериала «Обвиняемые» в центре событий оказываются простые добропорядочные люди. Герои отнюдь не являются преступниками, однако каким-то невероятным образом оказываются на скамье подсудимых и ожидают вердикта в зале суда. Затем в мельчайших подробностях рассказывается о том, что случилось с ними до момента заключения под стражу. Герои чаще всего не осознают серьезность своих поступков и последствия, которые они за собой влекут. Оказавшись на судебном заседании, они могут только ждать приговора, а некоторые уже пребывают за решеткой. Каждый герой рассказывает не только о своем деянии, но и мотивах, толкнувших его на этот шаг.