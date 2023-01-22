Menu
Season premiere 22 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 15
Runtime 15 hours 0 minute
"Accused" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Обвиняемые» в центре событий оказываются простые добропорядочные люди. Герои отнюдь не являются преступниками, однако каким-то невероятным образом оказываются на скамье подсудимых и ожидают вердикта в зале суда. Затем в мельчайших подробностях рассказывается о том, что случилось с ними до момента заключения под стражу. Герои чаще всего не осознают серьезность своих поступков и последствия, которые они за собой влекут. Оказавшись на судебном заседании, они могут только ждать приговора, а некоторые уже пребывают за решеткой. Каждый герой рассказывает не только о своем деянии, но и мотивах, толкнувших его на этот шаг.

7.0
Scott's Story
Season 1 Episode 1
22 January 2023
Ava's Story
Season 1 Episode 2
24 January 2023
Danny's Story
Season 1 Episode 3
31 January 2023
Kendall's Story
Season 1 Episode 4
14 February 2023
Robyn's Story
Season 1 Episode 5
21 February 2023
Naataanii's Story
Season 1 Episode 6
28 February 2023
Laura's Story
Season 1 Episode 7
7 March 2023
Jack's Story
Season 1 Episode 8
14 March 2023
Jack's Story
Season 1 Episode 9
21 March 2023
Esme's Story
Season 1 Episode 10
28 March 2023
Jiro's Story
Season 1 Episode 11
4 April 2023
Morgan's Story
Season 1 Episode 12
11 April 2023
Samir's Story
Season 1 Episode 13
25 April 2023
Jessie's Story
Season 1 Episode 14
2 May 2023
Billy's Story
Season 1 Episode 15
9 May 2023
