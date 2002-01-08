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Full Metal Panic? Fumoffu 2003 - 2018 season 1

Full Metal Panic? Fumoffu season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Full Metal Panic? Fumoffu Seasons Season 1
Full Metal Panic? Fumoffu 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 January 2002
Production year 2002
Number of episodes 24
Runtime 9 hours 12 minutes
"Full Metal Panic? Fumoffu" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Стальная тревога? Фумоффу» события разворачиваются в школе, где учится Тидори Канамэ. Сагара Сосукэ приходит туда под видом простого школьника. Ему непросто освоиться в подростковой среде. Остальные ребята относятся к новому однокласснику с необычным поведением весьма настороженно. Один из преподавателей даже ругается с директором школы «Дзиндай» из-за Сагары, ведь мальчик постоянно вредит учебному заведению. Из разговора становится понятно — за обучение Сагары, о военном детстве которого известно руководству школы, и снисходительное отношение к его недостаткам директору неплохо заплатили.

Series rating

7.5
Rate 11 votes
7.6 IMDb

"Full Metal Panic? Fumoffu" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Minami kara kita otoko/Karamawari no ranchi taimu
Season 1 Episode 1
8 January 2002
Koutetsu no samâ iryûjon
Season 1 Episode 2
15 January 2002
Geijitsu no hanbâgâ hiru/Ichizu na suteiku auto
Season 1 Episode 3
22 January 2002
Oshi uri no fyetyishu/Kurayami no peishento
Season 1 Episode 4
29 January 2002
Jun de fujun na gurappurâ/Zen'i no toresupasu
Season 1 Episode 5
5 February 2002
Yarisugi no wyôkurai
Season 1 Episode 6
12 February 2002
Megami no rainichi zhunan hen
Season 1 Episode 7
19 February 2002
Megami no rainichi onsen hen
Season 1 Episode 8
26 February 2002
Jingi naki fyanshî
Season 1 Episode 9
5 March 2002
Mama naranai burûbâdo
Season 1 Episode 10
12 March 2002
Gojikanme no hotto supotto
Season 1 Episode 11
19 March 2002
Dakyô muyô no hosutêji
Season 1 Episode 12
26 March 2002
Cat and Kittens' R+R
Season 1 Episode 13
2 April 2002
Narushima Burning?
Season 1 Episode 14
9 April 2002
Wind Rising in the Homeland (1)
Season 1 Episode 15
16 April 2002
Wind Rising in the Homeland (2)
Season 1 Episode 16
23 April 2002
Wind Rising in the Homeland (3)
Season 1 Episode 17
30 April 2002
Ocean Party
Season 1 Episode 18
7 May 2002
Engage 6 7
Season 1 Episode 19
14 May 2002
Venom's Fire
Season 1 Episode 20
21 May 2002
Deep Trap
Season 1 Episode 21
28 May 2002
Jack in the Box
Season 1 Episode 22
4 June 2002
Giant's Field
Season 1 Episode 23
11 June 2002
Into the Blue
Season 1 Episode 24
18 June 2002
TV series release schedule
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