В 1 сезоне сериала «Стальная тревога? Фумоффу» события разворачиваются в школе, где учится Тидори Канамэ. Сагара Сосукэ приходит туда под видом простого школьника. Ему непросто освоиться в подростковой среде. Остальные ребята относятся к новому однокласснику с необычным поведением весьма настороженно. Один из преподавателей даже ругается с директором школы «Дзиндай» из-за Сагары, ведь мальчик постоянно вредит учебному заведению. Из разговора становится понятно — за обучение Сагары, о военном детстве которого известно руководству школы, и снисходительное отношение к его недостаткам директору неплохо заплатили.