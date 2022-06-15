В 1 сезоне сериала «Дурак от Бога» сотрудник службы технической поддержки Кларк Томпсон является скромным и милым парнем. Недавно в его жизни случилось радостное события – девушка, к которой он давно испытывал симпатию, ответила на его чувства. Создается впечатление, что Кларк окажется последним человеком на планете, кого Бог мог бы призвать бороться со злом. Однако именно это и произошло. Кларку повстречался ангел, который сообщил о надвигающемся апокалипсисе. В силах Кларка остановить его. Для этого ему понадобится его офисная возлюбленная и преданные друзья, которые помогут распространить информацию и спасти мир.