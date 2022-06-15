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God's Favorite Idiot 2022, season 1

God's Favorite Idiot season 1 poster
Kinoafisha TV Shows God's Favorite Idiot Seasons Season 1
God's Favorite Idiot 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 15 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"God's Favorite Idiot" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Дурак от Бога» сотрудник службы технической поддержки Кларк Томпсон является скромным и милым парнем. Недавно в его жизни случилось радостное события – девушка, к которой он давно испытывал симпатию, ответила на его чувства. Создается впечатление, что Кларк окажется последним человеком на планете, кого Бог мог бы призвать бороться со злом. Однако именно это и произошло. Кларку повстречался ангел, который сообщил о надвигающемся апокалипсисе. В силах Кларка остановить его. Для этого ему понадобится его офисная возлюбленная и преданные друзья, которые помогут распространить информацию и спасти мир.

Series rating

5.7
Rate 11 votes
5.8 IMDb

God's Favorite Idiot List of episodes

TV series release schedule
Season 1
B-Minus
Season 1 Episode 1
15 June 2022
The Angel
Season 1 Episode 2
15 June 2022
The Preacher
Season 1 Episode 3
15 June 2022
God, Satan and All the Good Smells
Season 1 Episode 4
15 June 2022
The Word (It's Love)
Season 1 Episode 5
15 June 2022
Tom the Baptist
Season 1 Episode 6
15 June 2022
The Four Horsemen
Season 1 Episode 7
15 June 2022
Quitters Never Win, But Winners Sometimes Quit
Season 1 Episode 8
15 June 2022
TV series release schedule
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