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Diversant. Idealnyy shturm 2021 - 2022, season 1

Diversant. Idealnyy shturm season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Diversant. Idealnyy shturm Seasons Season 1
Диверсант. Идеальный штурм 16+
Title Сезон 1
Season premiere 9 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 36 minutes
"Diversant. Idealnyy shturm" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Диверсант. Идеальный штурм» в центре событий оказываются молодые выпускники разведывательной школы Леонид Филатов и Леша Бобриков. За несколько недель до наступления советских солдат на неприступный Кенигсберг они получают распоряжение от начальства проникнуть в город с целью решения диверсионных задач. Главная миссия диверсантов – поиск слабого места в бастионе. Леонид и Алексей оказываются в осажденном городе и начинают проводить, наверное, самую сложную и смертельно опасную разведывательную операцию в своей жизни. В организации «идеального штурма» им окажет содействие неожиданный союзник…

Series rating

4.7
Rate 14 votes
4.7 IMDb

"Diversant. Idealnyy shturm" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
9 May 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
9 May 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
9 May 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
9 May 2022
TV series release schedule
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