В 1 сезоне сериала «Диверсант. Идеальный штурм» в центре событий оказываются молодые выпускники разведывательной школы Леонид Филатов и Леша Бобриков. За несколько недель до наступления советских солдат на неприступный Кенигсберг они получают распоряжение от начальства проникнуть в город с целью решения диверсионных задач. Главная миссия диверсантов – поиск слабого места в бастионе. Леонид и Алексей оказываются в осажденном городе и начинают проводить, наверное, самую сложную и смертельно опасную разведывательную операцию в своей жизни. В организации «идеального штурма» им окажет содействие неожиданный союзник…