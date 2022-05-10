В 1 сезоне сериала «Молчание» в центре событий оказываются люди, которые угодили в драматический переплет. Им предстоит принять множество непростых решений, сознаться в содеянном, раскаяться и научиться жить дальше. Ни для кого не секрет, что молчанием можно не только спасти чью-то жизнь, но и безвозвратно разрушить ее. Особенно если речь идет о сокрытии преступления. Каждый человек сам принимает решение о том, когда следует придержать информацию при себе, а когда – рассказать об этом во всеуслышание. Главные герои пытаются разрешить сложную морально-этическую дилемму в своей голове.