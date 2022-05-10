Menu
Molchanie season 1 watch online

Molchanie season 1 poster
Молчание 18+
Title Сезон 1
Season premiere 10 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Molchanie" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Молчание» в центре событий оказываются люди, которые угодили в драматический переплет. Им предстоит принять множество непростых решений, сознаться в содеянном, раскаяться и научиться жить дальше. Ни для кого не секрет, что молчанием можно не только спасти чью-то жизнь, но и безвозвратно разрушить ее. Особенно если речь идет о сокрытии преступления. Каждый человек сам принимает решение о том, когда следует придержать информацию при себе, а когда – рассказать об этом во всеуслышание. Главные герои пытаются разрешить сложную морально-этическую дилемму в своей голове.

Series rating

6.6
Rate 13 votes
6.9 IMDb

"Molchanie" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
10 May 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
11 May 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
12 May 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
13 May 2022
