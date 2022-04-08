Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Love After World Domination 2022, season 1

Love After World Domination season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Love After World Domination Seasons Season 1
Love After World Domination
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"Love After World Domination" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Любовь после мирового господства» герой Фидоу Айкава и красотка Магахара Дэсуми – заклятые враги, между которыми, на первый взгляд, не может быть ничего общего. Парень возглавляет команду защитников мира «Джелато-5», стремясь спасти Землю от любого зла. А девушка – настоящая демоница в черном латексе, одна из лидеров преступной организации «Гекко», цель которой – установить мировое господство зла. Однако у этой весьма странной парочки есть общий огромный секрет. Для всех знакомых они – бескомпромиссные соперники, но для самих себя – просто влюбленные друг в друга старшеклассники.

Series rating

7.0
Rate 12 votes
7.1 IMDb

Love After World Domination List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
8 April 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
15 April 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
22 April 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
29 April 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
6 May 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
13 May 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
20 May 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
27 May 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
3 June 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
10 June 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
17 June 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
24 June 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more