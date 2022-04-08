В 1 сезоне сериала «Любовь после мирового господства» герой Фидоу Айкава и красотка Магахара Дэсуми – заклятые враги, между которыми, на первый взгляд, не может быть ничего общего. Парень возглавляет команду защитников мира «Джелато-5», стремясь спасти Землю от любого зла. А девушка – настоящая демоница в черном латексе, одна из лидеров преступной организации «Гекко», цель которой – установить мировое господство зла. Однако у этой весьма странной парочки есть общий огромный секрет. Для всех знакомых они – бескомпромиссные соперники, но для самих себя – просто влюбленные друг в друга старшеклассники.