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Oussekine 2022, season 1

Oussekine season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Oussekine Seasons Season 1
Oussekine
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 11 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute
"Oussekine" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Oussekine» события разворачиваются во Франции в 1986 году. В ночь на 5 декабря 22-летний иностранный студент из Алжира Малик Усекин гуляет вместе со своими друзьями и случайно оказывается на месте преступления. Из-за своей национальности он вызывает подозрения полиции и попадает в неприятности. Стычка завершается трагедией: сотрудники правоохранительных органов забивают ни в чем не повинного парня до смерти. Ситуацию пытаются замять, но родители погибшего не собираются сдаваться. Семья Усекин встает на борьбу за справедливость, переворачивая устаревшую французскую систему правосудия.

Season 1 Cast

Sayyid El Alami
Tewfik Jallab
Tewfik Jallab
Mouna Soualem
Hiam Abbass
Hiam Abbass
Naidra Ayadi
Naidra Ayadi
Slimane Dazi
Slimane Dazi
All Season 1 Cast

Series rating

7.4
Rate 12 votes
7.5 IMDb

"Oussekine" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
11 May 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
11 May 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
11 May 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
11 May 2022
TV series release schedule
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