В 1 сезоне сериала «Oussekine» события разворачиваются во Франции в 1986 году. В ночь на 5 декабря 22-летний иностранный студент из Алжира Малик Усекин гуляет вместе со своими друзьями и случайно оказывается на месте преступления. Из-за своей национальности он вызывает подозрения полиции и попадает в неприятности. Стычка завершается трагедией: сотрудники правоохранительных органов забивают ни в чем не повинного парня до смерти. Ситуацию пытаются замять, но родители погибшего не собираются сдаваться. Семья Усекин встает на борьбу за справедливость, переворачивая устаревшую французскую систему правосудия.