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Усекин 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Усекин
Киноафиша Сериалы Усекин Сезоны Сезон 1

Oussekine
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Усекин»

В 1 сезоне сериала «Oussekine» события разворачиваются во Франции в 1986 году. В ночь на 5 декабря 22-летний иностранный студент из Алжира Малик Усекин гуляет вместе со своими друзьями и случайно оказывается на месте преступления. Из-за своей национальности он вызывает подозрения полиции и попадает в неприятности. Стычка завершается трагедией: сотрудники правоохранительных органов забивают ни в чем не повинного парня до смерти. Ситуацию пытаются замять, но родители погибшего не собираются сдаваться. Семья Усекин встает на борьбу за справедливость, переворачивая устаревшую французскую систему правосудия.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Усекин» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
11 мая 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
11 мая 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
11 мая 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
11 мая 2022
График выхода всех сериалов
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