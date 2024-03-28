В 1 сезоне сериала «We Were the Lucky Ones» в конце 30-х годов жизнь семьи Курцей меняется навсегда. Сначала они даже помыслить не могли, что насилие и зверства придут в их дом, но угроза коснется героев, как и остальных польских евреев. Кто-то окажется в сибирском концлагере, кого-то отправят на войну, где люди исчезают бесследно, а кому-то повезет уехать в США на пароходе. Многие евреи, охваченные ужасом, долгое время просидят в варшавских подземельях. Но кто-то все-таки окажется в руках свирепых нацистов, которые заставляют несчастных евреев копать себе могилы на глазах напуганных детей.