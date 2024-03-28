Menu
Season premiere 28 March 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «We Were the Lucky Ones» в конце 30-х годов жизнь семьи Курцей меняется навсегда. Сначала они даже помыслить не могли, что насилие и зверства придут в их дом, но угроза коснется героев, как и остальных польских евреев. Кто-то окажется в сибирском концлагере, кого-то отправят на войну, где люди исчезают бесследно, а кому-то повезет уехать в США на пароходе. Многие евреи, охваченные ужасом, долгое время просидят в варшавских подземельях. Но кто-то все-таки окажется в руках свирепых нацистов, которые заставляют несчастных евреев копать себе могилы на глазах напуганных детей.

7.5
Rate 13 votes
7.7 IMDb

Radom
Season 1 Episode 1
28 March 2024
Lvov
Season 1 Episode 2
28 March 2024
Siberia
Season 1 Episode 3
28 March 2024
Casablanca
Season 1 Episode 4
4 April 2024
Ilha Das Flores
Season 1 Episode 5
11 April 2024
Warsaw
Season 1 Episode 6
18 April 2024
Monte Cassino
Season 1 Episode 7
25 April 2024
Rio
Season 1 Episode 8
2 May 2024
