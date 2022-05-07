Menu
Berezovaya roscha 2 2022, season 1

Berezovaya roscha 2 season 1 poster
Березовая роща 2 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Berezovaya roscha 2" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Березовая Роща-2» события разворачиваются интенсивно и непредсказуемо. Тайная любовная связь Киры Забелиной становится шокирующим открытием для всех ее родственников, подковерные игры против архитектурного проекта Николая Забелина приводят в милицейский участок. Трагическое происшествие в доме Забелиных радует их недоброжелателей – против наследника, Максима, возбуждают уголовное дело. В доме Забелиных царит переполох, а среди домочадцев – настоящий раскол. Им предстоит сплотиться, чтобы мужественно преодолеть все трудности, выстоять и сохранить свою семью.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Berezovaya roscha 2" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
7 May 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
7 May 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
7 May 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
7 May 2022
TV series release schedule
