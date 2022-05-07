В 1 сезоне сериала «Березовая Роща-2» события разворачиваются интенсивно и непредсказуемо. Тайная любовная связь Киры Забелиной становится шокирующим открытием для всех ее родственников, подковерные игры против архитектурного проекта Николая Забелина приводят в милицейский участок. Трагическое происшествие в доме Забелиных радует их недоброжелателей – против наследника, Максима, возбуждают уголовное дело. В доме Забелиных царит переполох, а среди домочадцев – настоящий раскол. Им предстоит сплотиться, чтобы мужественно преодолеть все трудности, выстоять и сохранить свою семью.