В 1 сезоне сериала «Сензо Мейива: Убийство знаменитого футболиста» исследуются последние дни жизни и обстоятельства гибели легендарного южноафриканского футболиста Сензо Мейивы. Этот человек принес команде ЮАР немало громких побед и вывел ее на качественно новый уровень игры. В последние годы своей жизни Сензо был признан настоящим национальным героем. Но однажды в его загородный дом вломились двое неизвестных, после чего футболист был найден убитым. Кому была выгодна смерть этого человека, кто мог осмелиться на такое дерзкое преступление, и почему Мейиве не удалось спастись от преступников?