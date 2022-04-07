Menu
Your tickets in your personal cabinet

Senzo: Murder of a Soccer Star 2022, season 1

Senzo: Murder of a Soccer Star season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Senzo: Murder of a Soccer Star Seasons Season 1
Senzo: Murder of a Soccer Star 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 5
Runtime 3 hours 30 minutes
"Senzo: Murder of a Soccer Star" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Сензо Мейива: Убийство знаменитого футболиста» исследуются последние дни жизни и обстоятельства гибели легендарного южноафриканского футболиста Сензо Мейивы. Этот человек принес команде ЮАР немало громких побед и вывел ее на качественно новый уровень игры. В последние годы своей жизни Сензо был признан настоящим национальным героем. Но однажды в его загородный дом вломились двое неизвестных, после чего футболист был найден убитым. Кому была выгодна смерть этого человека, кто мог осмелиться на такое дерзкое преступление, и почему Мейиве не удалось спастись от преступников?

Series rating

5.3
Rate 11 votes
5.4 IMDb

"Senzo: Murder of a Soccer Star" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Robbery Gone Wrong?
Season 1 Episode 1
7 April 2022
Side Chick
Season 1 Episode 2
7 April 2022
Love Triangle
Season 1 Episode 3
7 April 2022
A New Theory
Season 1 Episode 4
7 April 2022
The Hitmen
Season 1 Episode 5
7 April 2022
