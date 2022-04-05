Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Deadline 2022, season 1

Deadline season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Deadline Seasons Season 1
Deadline
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute
"Deadline" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Крайний срок» в городе происходит целая череда загадочных и кровавых преступлений. Полиция никак не может поймать маньяка и даже выйти на его след. Зато журналисты движутся на шаг впереди. Редактор известной ежедневной газеты узнает, что некая роковая женщина может быть так или иначе замешана как минимум в одном из убийств. «Расколоть» ее – значит раскрыть тайну, которая волнует всех жителей города. За дело берется опытный корреспондент издания. Ему поручают сблизиться с этой загадочной дамой и подготовить материал по результатам свиданий. Но герой сам не замечает, как попадается к ней на крючок.

Series rating

4.7
Rate 13 votes
4.9 IMDb

Deadline List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
5 April 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
6 April 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
7 April 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
8 April 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more