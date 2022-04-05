В 1 сезоне сериала «Крайний срок» в городе происходит целая череда загадочных и кровавых преступлений. Полиция никак не может поймать маньяка и даже выйти на его след. Зато журналисты движутся на шаг впереди. Редактор известной ежедневной газеты узнает, что некая роковая женщина может быть так или иначе замешана как минимум в одном из убийств. «Расколоть» ее – значит раскрыть тайну, которая волнует всех жителей города. За дело берется опытный корреспондент издания. Ему поручают сблизиться с этой загадочной дамой и подготовить материал по результатам свиданий. Но герой сам не замечает, как попадается к ней на крючок.