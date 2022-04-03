В 1 сезоне сериала «Югио! Поспеши!» в городе Муцуба живут близнецы Юхи и Яму Одо. Они учатся в самой обычной японской школе и увлекаются Раш-дуэлями в настольных и компьютерных играх. В свободное время они гуляют по улицам и надеются встретиться с настоящими инопланетянами. Однажды, сразу после вступления в школьный Клуб мистерий, им удается отыскать космический корабль, прибывший на Землю из созвездия Велгир. С ними на контакт выходит инопланетянин Юдиас. Выясняется, что он тоже участвует в Раш-дуэлях. Теперь у близнецов появляется шанс выйти в межпланетную игровую лигу, но они должны проявить все свои таланты.