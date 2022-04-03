Menu
Yu-Gi-Oh!: Go Rush!! 2022 - 2025, season 1

Yu-Gi-Oh!: Go Rush!! season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Yu-Gi-Oh!: Go Rush!! Seasons Season 1
Yu-Gi-Oh! Go Rush!!
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 3 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 151
Runtime 62 hours 55 minutes
"Yu-Gi-Oh!: Go Rush!!" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Югио! Поспеши!» в городе Муцуба живут близнецы Юхи и Яму Одо. Они учатся в самой обычной японской школе и увлекаются Раш-дуэлями в настольных и компьютерных играх. В свободное время они гуляют по улицам и надеются встретиться с настоящими инопланетянами. Однажды, сразу после вступления в школьный Клуб мистерий, им удается отыскать космический корабль, прибывший на Землю из созвездия Велгир. С ними на контакт выходит инопланетянин Юдиас. Выясняется, что он тоже участвует в Раш-дуэлях. Теперь у близнецов появляется шанс выйти в межпланетную игровую лигу, но они должны проявить все свои таланты.

Series rating

5.7
Rate 12 votes
5.9 IMDb

Yu-Gi-Oh!: Go Rush!! List of episodes

TV series release schedule
Season 1
We're the Ultraterrestrial Trouble Solutions Consultancy!
Season 1 Episode 1
3 April 2022
The Organization for Monitoring Interstellar Kriminals
Season 1 Episode 2
10 April 2022
Terror? The Blood-Sucking Alien
Season 1 Episode 3
17 April 2022
The Chupacabra's Trap
Season 1 Episode 4
24 April 2022
I'm Kawai Tell, and I'm Parched
Season 1 Episode 5
1 May 2022
Whether You Believe It or Not Is Not My Problem
Season 1 Episode 6
8 May 2022
Can You Name All the Monster Types?
Season 1 Episode 7
15 May 2022
Good Manya-nya from the TV Kingdom
Season 1 Episode 8
22 May 2022
Bochi of the Graveyard
Season 1 Episode 9
29 May 2022
Magical Sheep Girl Meeeg-chan
Season 1 Episode 10
5 June 2022
Find Zwijo!
Season 1 Episode 11
12 June 2022
Earthdamar
Season 1 Episode 12
19 June 2022
Fictitious Requiem
Season 1 Episode 13
26 June 2022
The Client, London
Season 1 Episode 14
3 July 2022
The Devil Wears Jersey
Season 1 Episode 15
10 July 2022
The Ghost of Dueling
Season 1 Episode 16
17 July 2022
Information, You Say?
Season 1 Episode 17
24 July 2022
The Great Prophecy of Nomratdamas
Season 1 Episode 18
31 July 2022
The Power of Cuteness?
Season 1 Episode 19
7 August 2022
Goha Yuna
Season 1 Episode 20
14 August 2022
Intruders Brrrrreaking Rules
Season 1 Episode 21
21 August 2022
The Queen of Badloon Castle
Season 1 Episode 22
28 August 2022
Hanako of the Naruto
Season 1 Episode 23
4 September 2022
Be Revived, Yudias!
Season 1 Episode 24
11 September 2022
UTS Under Attack
Season 1 Episode 25
18 September 2022
Fly! Rush Duel
Season 1 Episode 26
25 September 2022
It's Tough Being an Anime
Season 1 Episode 27
2 October 2022
Fight! UTS Eight
Season 1 Episode 28
9 October 2022
Ishi-Dabba-Doo!
Season 1 Episode 29
16 October 2022
Festival Queen
Season 1 Episode 30
23 October 2022
Remote Rush Duel
Season 1 Episode 31
30 October 2022
Invasion! The Great King of Terror
Season 1 Episode 32
6 November 2022
Plastic World
Season 1 Episode 33
13 November 2022
The☆Nyandestar
Season 1 Episode 34
20 November 2022
London, Lies, and Cassette Tape
Season 1 Episode 35
27 November 2022
Feelings I Want to Convey, Yay!
Season 1 Episode 36
4 December 2022
Dark Zuwijo
Season 1 Episode 37
11 December 2022
The☆Lugh! The☆Lugh!
Season 1 Episode 38
18 December 2022
The Boy from the Future
Season 1 Episode 39
25 December 2022
Kojo Kojo Dojo
Season 1 Episode 40
8 January 2023
The Miracle of the Pawtner Planet
Season 1 Episode 41
15 January 2023
Shewbahha the Smuggler
Season 1 Episode 42
22 January 2023
Are You Fine with Me Whispering to You?
Season 1 Episode 43
29 January 2023
Break Through the Encirclement!
Season 1 Episode 44
5 February 2023
A Fateful Choice
Season 1 Episode 45
12 February 2023
They Came from Planet Earth
Season 1 Episode 46
19 February 2023
I'm Damamu!
Season 1 Episode 47
26 February 2023
The Velgear Planet in Imminent Danger
Season 1 Episode 48
5 March 2023
Yudias vs Zuwijo
Season 1 Episode 49
12 March 2023
Battleship Rush Duel
Season 1 Episode 50
19 March 2023
Karutumata
Season 1 Episode 51
26 March 2023
Yudias Returns!
Season 1 Episode 52
2 April 2023
The Life of Yuhi the Runaway
Season 1 Episode 53
9 April 2023
Yuna's Determination
Season 1 Episode 54
16 April 2023
Alien School 8
Season 1 Episode 55
23 April 2023
Yuhi's Road
Season 1 Episode 56
30 April 2023
The Operation to Take Back the Surface
Season 1 Episode 57
7 May 2023
The Commander Exposed
Season 1 Episode 58
14 May 2023
Phaser's Secret
Season 1 Episode 59
21 May 2023
Yuamu's Road
Season 1 Episode 60
28 May 2023
Cat's Duel
Season 1 Episode 61
4 June 2023
Reunion
Season 1 Episode 62
11 June 2023
The House Where Dragons Dwell
Season 1 Episode 63
18 June 2023
Those Who Are Born on the Star
Season 1 Episode 64
25 June 2023
What's in the Box? Pu-Puku-Pu
Season 1 Episode 65
2 July 2023
The Galaxy Cup Begins
Season 1 Episode 66
9 July 2023
The Sogetsu Connection
Season 1 Episode 67
16 July 2023
The First Rush Duel
Season 1 Episode 68
23 July 2023
Tremolo vs. Dinois
Season 1 Episode 69
30 July 2023
Attack of the Closet!
Season 1 Episode 70
6 August 2023
Zion's Dream Store
Season 1 Episode 71
13 August 2023
Vengeance is Mine
Season 1 Episode 72
20 August 2023
Invasion
Season 1 Episode 73
27 August 2023
My Road
Season 1 Episode 74
3 September 2023
Karutios Plan
Season 1 Episode 75
10 September 2023
Proto-Velgear
Season 1 Episode 76
17 September 2023
The Creator
Season 1 Episode 77
24 September 2023
Idiot Moment No. 88
Season 1 Episode 78
1 October 2023
Kaidoul Spacetime
Season 1 Episode 79
8 October 2023
Providence's Luxury Space Furniture Shop
Season 1 Episode 80
15 October 2023
Storm Clouds Over Mutsuba Tower!
Season 1 Episode 81
22 October 2023
Ladybug Bakery
Season 1 Episode 82
29 October 2023
Hello, Baby!
Season 1 Episode 83
5 November 2023
Unemployed
Season 1 Episode 84
12 November 2023
Other Dimension Classroom
Season 1 Episode 85
19 November 2023
Kotatsu Rebellion
Season 1 Episode 86
26 November 2023
What Will You Do, Yudias?
Season 1 Episode 87
3 December 2023
The Giant of Light
Season 1 Episode 88
9 December 2023
Two Galaxies
Season 1 Episode 89
17 December 2023
One Galaxy
Season 1 Episode 90
23 December 2023
Death to Spies
Season 1 Episode 91
30 December 2023
Birth of an Animal Star
Season 1 Episode 92
14 January 2024
A Clockwork Zaion
Season 1 Episode 93
21 January 2024
The Princess Gene
Season 1 Episode 94
28 January 2024
Farewell, Tazaki
Season 1 Episode 95
4 February 2024
The Silent Rice Bowl
Season 1 Episode 96
11 February 2024
The Stolen Robot
Season 1 Episode 97
18 February 2024
Extinction
Season 1 Episode 98
25 February 2024
The Last Semi-Samurai
Season 1 Episode 99
3 March 2024
The Obstructor
Season 1 Episode 100
10 March 2024
Monster Reborn
Season 1 Episode 101
17 March 2024
There Is No Victor in Space
Season 1 Episode 102
24 March 2024
A Great Journey Begins
Season 1 Episode 103
31 March 2024
Sa, Shadow Man
Season 1 Episode 104
7 April 2024
Captain Epoch
Season 1 Episode 105
14 April 2024
Mama Nyandestar
Season 1 Episode 106
21 April 2024
Advancing Darkness
Season 1 Episode 107
28 April 2024
Zone of Retreat
Season 1 Episode 108
11 May 2024
Dark Meister
Season 1 Episode 109
19 May 2024
It Is My Turn
Season 1 Episode 110
26 May 2024
Darkman Zuwijo
Season 1 Episode 111
2 June 2024
Damamu's Right
Season 1 Episode 112
9 June 2024
Dark Matter Zone
Season 1 Episode 113
16 June 2024
Castle of Darkness
Season 1 Episode 114
23 June 2024
Those Who Walk in the Dark
Season 1 Episode 115
30 June 2024
That's What Pisses Me Off!
Season 1 Episode 116
14 July 2024
Mochi☆Pals
Season 1 Episode 117
21 July 2024
Towards the Earth...
Season 1 Episode 118
28 July 2024
DM Particles
Season 1 Episode 119
4 August 2024
Ideals of the Leaders
Season 1 Episode 120
11 August 2024
MIK of My Youth
Season 1 Episode 121
18 August 2024
Gear Manga Kamijo-kun
Season 1 Episode 122
25 August 2024
Soy Sauce Revolution
Season 1 Episode 123
1 September 2024
Mask of Deception
Season 1 Episode 124
8 September 2024
Road Trip
Season 1 Episode 125
15 September 2024
Let the Living be Sealed into the Light
Season 1 Episode 126
22 September 2024
The Dead Rise from the Darkness
Season 1 Episode 127
29 September 2024
Carve a Road Through It All and Press Onward
Season 1 Episode 128
6 October 2024
The Insect Ninja Attack!
Season 1 Episode 129
13 October 2024
White Hat and Massage Chair
Season 1 Episode 130
20 October 2024
Something
Season 1 Episode 131
27 October 2024
A Fateful Cheer!
Season 1 Episode 132
3 November 2024
The Name Is Otes
Season 1 Episode 133
10 November 2024
Tale of the Tiny Can
Season 1 Episode 134
17 November 2024
Somewhere Similar to Here
Season 1 Episode 135
24 November 2024
The Door to That Guy
Season 1 Episode 136
1 December 2024
Dark Otes
Season 1 Episode 137
8 December 2024
Time Power
Season 1 Episode 138
15 December 2024
Great Growth
Season 1 Episode 139
22 December 2024
Sengoku Rush Duel
Season 1 Episode 140
12 January 2025
Hey! Sogetsu Style
Season 1 Episode 141
19 January 2025
Princess of Beasts
Season 1 Episode 142
26 January 2025
Usu and Dark
Season 1 Episode 143
2 February 2025
The Yudias Incident
Season 1 Episode 144
9 February 2025
The Letter That Leapt Through Time
Season 1 Episode 145
16 February 2025
The Monk Who Can't Wait Until Tomorrow
Season 1 Episode 146
23 February 2025
Ten and Ran
Season 1 Episode 147
2 March 2025
Moonlight Smile
Season 1 Episode 148
9 March 2025
Courage and Wings
Season 1 Episode 149
16 March 2025
An Otherworldly Final Duel
Season 1 Episode 150
23 March 2025
There Are Duelists Right Here
Season 1 Episode 151
30 March 2025
