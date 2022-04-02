Menu
It’s Beautiful Now season 1 watch online

It’s Beautiful Now season 1 poster
It's Beautiful Now
Hyeonjaeneun areumdawo 16+
Season premiere 2 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 50
Runtime 58 hours 20 minutes
"It’s Beautiful Now" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Настоящее прекрасно» братья семейства Ли с детства во всем соревнуются между собой. Теперь старший Юн Джэ открыл свою стоматологическую клинику, средний Хен Джэ вместе с подругой руководит юридической фирмой, а младший Су Джэ готовится сдать экзамены и поступить на государственную службу. Однако никто из парней до сих пор не женился и даже не познакомил родителей с достойной невестой. Старшее поколение семьи Ли не хочет остаться без внуков. Поэтому родители решаются на отчаянные меры. Они ставят перед сыновьями челлендж: кто из них первый приведет в дом девушку, тому и достанется новая квартира.

Series rating

7.3
Rate 11 votes
7.4 IMDb

"It’s Beautiful Now" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Episode 1
Season 1 Episode 1
2 April 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
3 April 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
9 April 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
10 April 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
16 April 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
17 April 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
23 April 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
24 April 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
30 April 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
1 May 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
7 May 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
8 May 2022
Episode 13
Season 1 Episode 13
14 May 2022
Episode 14
Season 1 Episode 14
15 May 2022
Episode 15
Season 1 Episode 15
21 May 2022
Episode 16
Season 1 Episode 16
22 May 2022
Episode 17
Season 1 Episode 17
28 May 2022
Episode 18
Season 1 Episode 18
29 May 2022
Episode 19
Season 1 Episode 19
4 June 2022
Episode 20
Season 1 Episode 20
5 June 2022
Episode 21
Season 1 Episode 21
11 June 2022
Episode 22
Season 1 Episode 22
12 June 2022
Episode 23
Season 1 Episode 23
18 June 2022
Episode 24
Season 1 Episode 24
19 June 2022
Episode 25
Season 1 Episode 25
25 June 2022
Episode 26
Season 1 Episode 26
26 June 2022
Episode 27
Season 1 Episode 27
2 July 2022
Episode 28
Season 1 Episode 28
3 July 2022
Episode 29
Season 1 Episode 29
9 July 2022
Episode 30
Season 1 Episode 30
10 July 2022
Episode 31
Season 1 Episode 31
16 July 2022
Episode 32
Season 1 Episode 32
17 July 2022
Episode 33
Season 1 Episode 33
23 July 2022
Episode 34
Season 1 Episode 34
24 July 2022
Episode 35
Season 1 Episode 35
30 July 2022
Episode 36
Season 1 Episode 36
31 July 2022
Episode 37
Season 1 Episode 37
6 August 2022
Episode 38
Season 1 Episode 38
7 August 2022
Episode 39
Season 1 Episode 39
13 August 2022
Episode 40
Season 1 Episode 40
14 August 2022
Episode 41
Season 1 Episode 41
20 August 2022
Episode 42
Season 1 Episode 42
21 August 2022
Episode 43
Season 1 Episode 43
27 August 2022
Episode 44
Season 1 Episode 44
28 August 2022
Episode 45
Season 1 Episode 45
3 September 2022
Episode 46
Season 1 Episode 46
4 September 2022
Episode 47
Season 1 Episode 47
10 September 2022
Episode 48
Season 1 Episode 48
11 September 2022
Episode 49
Season 1 Episode 49
17 September 2022
Episode 50
Season 1 Episode 50
18 September 2022
TV series release schedule
