В 1 сезоне сериала «Настоящее прекрасно» братья семейства Ли с детства во всем соревнуются между собой. Теперь старший Юн Джэ открыл свою стоматологическую клинику, средний Хен Джэ вместе с подругой руководит юридической фирмой, а младший Су Джэ готовится сдать экзамены и поступить на государственную службу. Однако никто из парней до сих пор не женился и даже не познакомил родителей с достойной невестой. Старшее поколение семьи Ли не хочет остаться без внуков. Поэтому родители решаются на отчаянные меры. Они ставят перед сыновьями челлендж: кто из них первый приведет в дом девушку, тому и достанется новая квартира.