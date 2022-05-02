В 1 сезоне сериала «Кровавое сердце» Сонджон взошел на престол после государственного переворота. Его сын Ли Тхэ мечтает о том, что в стране установилась абсолютная монархия. В отличие от своего коронованного отца юноша не намерен церемониться с антигосударственными чиновниками. Его цель – уничтожить Пак Ге Вона и укрепить свою власть. Пак Ге Вон является могущественным аристократом, который собирается захватить Чосон и поднять восстание против деспота. В этой истории, конечно, не обошлось без женщины. Ю Чжон не пугают строгие доктрины конфуцианства. Она невольно вовлекается в борьбу за власть и дворцовые интриги.