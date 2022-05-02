Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Bloody Heart 2022, season 1

Bloody Heart season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Bloody Heart Seasons Season 1
Bloody Heart
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 16
Runtime 21 hours 20 minutes
"Bloody Heart" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Кровавое сердце» Сонджон взошел на престол после государственного переворота. Его сын Ли Тхэ мечтает о том, что в стране установилась абсолютная монархия. В отличие от своего коронованного отца юноша не намерен церемониться с антигосударственными чиновниками. Его цель – уничтожить Пак Ге Вона и укрепить свою власть. Пак Ге Вон является могущественным аристократом, который собирается захватить Чосон и поднять восстание против деспота. В этой истории, конечно, не обошлось без женщины. Ю Чжон не пугают строгие доктрины конфуцианства. Она невольно вовлекается в борьбу за власть и дворцовые интриги.

Series rating

7.2
Rate 11 votes
7.3 IMDb

"Bloody Heart" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
2 May 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
3 May 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
9 May 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
10 May 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
16 May 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
17 May 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
23 May 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
24 May 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
30 May 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
31 May 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
6 June 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
7 June 2022
Episode 13
Season 1 Episode 13
13 June 2022
Episode 14
Season 1 Episode 14
14 June 2022
Episode 15
Season 1 Episode 15
20 June 2022
Episode 16
Season 1 Episode 16
21 June 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more