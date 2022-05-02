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Кровавое сердце 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кровавое сердце
Киноафиша Сериалы Кровавое сердце Сезоны Сезон 1

Bloody Heart
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 21 час 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кровавое сердце»

В 1 сезоне сериала «Кровавое сердце» Сонджон взошел на престол после государственного переворота. Его сын Ли Тхэ мечтает о том, что в стране установилась абсолютная монархия. В отличие от своего коронованного отца юноша не намерен церемониться с антигосударственными чиновниками. Его цель – уничтожить Пак Ге Вона и укрепить свою власть. Пак Ге Вон является могущественным аристократом, который собирается захватить Чосон и поднять восстание против деспота. В этой истории, конечно, не обошлось без женщины. Ю Чжон не пугают строгие доктрины конфуцианства. Она невольно вовлекается в борьбу за власть и дворцовые интриги.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Кровавое сердце» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
2 мая 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
3 мая 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
9 мая 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
10 мая 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
16 мая 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
17 мая 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
23 мая 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
24 мая 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
30 мая 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
31 мая 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
6 июня 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
7 июня 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
13 июня 2022
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
14 июня 2022
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
20 июня 2022
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
21 июня 2022
График выхода всех сериалов
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