В 1 сезоне сериала «Невежественные ангелы» в центре событий оказывается молодая женщина по имени Антония. Ее жизнь была вполне устроена: прекрасный супруг, обожаемая работа. Однако несчастный случай изменил ее жизнь. Героиня потеряла любимого мужа, однако получила возможность узнать о нем много нового. Женщине стало известно, что ее избранник на протяжении последних семи лет изменял ей с другим мужчиной. Проведя собственное расследование, Антония оказывается в странной квартире, где обитает множество красивых итальянцев, транссексуал, иммигрантка из Турции и девушка, оказывающая платные сексуальные услуги.