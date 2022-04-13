Menu
The Ignorant Angels 2022, season 1

Le fate ignoranti
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 16 minutes
"The Ignorant Angels" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Невежественные ангелы» в центре событий оказывается молодая женщина по имени Антония. Ее жизнь была вполне устроена: прекрасный супруг, обожаемая работа. Однако несчастный случай изменил ее жизнь. Героиня потеряла любимого мужа, однако получила возможность узнать о нем много нового. Женщине стало известно, что ее избранник на протяжении последних семи лет изменял ей с другим мужчиной. Проведя собственное расследование, Антония оказывается в странной квартире, где обитает множество красивых итальянцев, транссексуал, иммигрантка из Турции и девушка, оказывающая платные сексуальные услуги.

Series rating

7.1
Rate 12 votes
7.4 IMDb

The Ignorant Angels List of episodes

TV series release schedule
Season 1
L'amore
Season 1 Episode 1
13 April 2022
L'assenza
Season 1 Episode 2
13 April 2022
Il segreto
Season 1 Episode 3
13 April 2022
Il tradimento
Season 1 Episode 4
13 April 2022
La famiglia
Season 1 Episode 5
13 April 2022
Il mondo fuori
Season 1 Episode 6
13 April 2022
Il viaggio
Season 1 Episode 7
13 April 2022
L'altrove
Season 1 Episode 8
13 April 2022
