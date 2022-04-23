Menu
Season premiere 23 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Представление начинается!» у молодого фокусника Ча Ча Уна прекрасная внешность, но далеко не ангельский характер. Несмотря на юный возраст, он достиг больших успехов. Герой выступает с масштабными шоу и часто снимается для телевизионных проектов. Его трюки производят неизгладимое впечатление. Многие тщетно пытаются вычислить секрет Ча Ча Уна, но никому не удается сделать этого. На самом деле у мага есть тайные помощники. И это... призраки. Ча Ча Ун общается с ними как со своими сотрудниками. А еще вместе с женщиной-детективом он занимается расследованиями преступлений, используя своих верных ассистентов из царства духов.

7.4
Rate 11 votes
7.5 IMDb

Season 1
Episode 1
23 April 2022
Episode 2
24 April 2022
Episode 3
30 April 2022
Episode 4
1 May 2022
Episode 5
7 May 2022
Episode 6
8 May 2022
Episode 7
14 May 2022
Episode 8
15 May 2022
Episode 9
21 May 2022
Episode 10
22 May 2022
Episode 11
28 May 2022
Episode 12
29 May 2022
Episode 13
4 June 2022
Episode 14
5 June 2022
Episode 15
11 June 2022
Episode 16
12 June 2022
