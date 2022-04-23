В 1 сезоне сериала «Представление начинается!» у молодого фокусника Ча Ча Уна прекрасная внешность, но далеко не ангельский характер. Несмотря на юный возраст, он достиг больших успехов. Герой выступает с масштабными шоу и часто снимается для телевизионных проектов. Его трюки производят неизгладимое впечатление. Многие тщетно пытаются вычислить секрет Ча Ча Уна, но никому не удается сделать этого. На самом деле у мага есть тайные помощники. И это... призраки. Ча Ча Ун общается с ними как со своими сотрудниками. А еще вместе с женщиной-детективом он занимается расследованиями преступлений, используя своих верных ассистентов из царства духов.