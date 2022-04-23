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Представление начинается! 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Представление начинается!
Киноафиша Сериалы Представление начинается! Сезоны Сезон 1

From Now, Showtime!
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Представление начинается!»

В 1 сезоне сериала «Представление начинается!» у молодого фокусника Ча Ча Уна прекрасная внешность, но далеко не ангельский характер. Несмотря на юный возраст, он достиг больших успехов. Герой выступает с масштабными шоу и часто снимается для телевизионных проектов. Его трюки производят неизгладимое впечатление. Многие тщетно пытаются вычислить секрет Ча Ча Уна, но никому не удается сделать этого. На самом деле у мага есть тайные помощники. И это... призраки. Ча Ча Ун общается с ними как со своими сотрудниками. А еще вместе с женщиной-детективом он занимается расследованиями преступлений, используя своих верных ассистентов из царства духов.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Представление начинается!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
23 апреля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
24 апреля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
30 апреля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
1 мая 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
7 мая 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
8 мая 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
14 мая 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
15 мая 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
21 мая 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
22 мая 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
28 мая 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
29 мая 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
4 июня 2022
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
5 июня 2022
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
11 июня 2022
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
12 июня 2022
График выхода всех сериалов
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