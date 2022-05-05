Menu
The Big Conn 2022, season 1

The Big Conn season 1 poster
The Big Conn 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 0 minute
"The Big Conn" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Афера по-крупному» в центре событий оказывается адвокат из американского штата Кентукки по имени Эрик К. Конн. Он вел дело об афере, связанной с программой социального обеспечения. В ходе судебного разбирательства герой совершил мошенничество в особо крупном размере, похитив из государственного бюджета 550 миллионов долларов. Некоторое время ему успешно удавалось скрываться от сотрудников правоохранительных органов, однако спустя несколько месяцев после исторического слушания мошенника взяли с поличным в Гондурасе. История снята по мотивам реальных событий.

Series rating

6.9
Rate 11 votes
7 IMDb

"The Big Conn" season 1 list of episodes.

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
5 May 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
5 May 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
5 May 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
5 May 2022
