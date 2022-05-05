В 1 сезоне сериала «Афера по-крупному» в центре событий оказывается адвокат из американского штата Кентукки по имени Эрик К. Конн. Он вел дело об афере, связанной с программой социального обеспечения. В ходе судебного разбирательства герой совершил мошенничество в особо крупном размере, похитив из государственного бюджета 550 миллионов долларов. Некоторое время ему успешно удавалось скрываться от сотрудников правоохранительных органов, однако спустя несколько месяцев после исторического слушания мошенника взяли с поличным в Гондурасе. История снята по мотивам реальных событий.