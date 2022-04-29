Menu
Monstrous season 1 watch online

Monstrous season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Monstrous Seasons Season 1
Monstrous
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 29 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Monstrous" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Проклятый» в центре событий оказываются бывшие супруги, которые занимаются археологией и увлекаются мистическими явлениями. Потеряв единственную дочь, Ли Су Джин разводится с мужем, бросает свою прежнюю жизнь и отправляется в провинцию Цзиньян. В этих краях начинают происходить загадочные и пугающие происшествия. Чон Ги Хун, бывший избранник молодой женщины, всегда интересовался оккультизмом. Он даже выпускает журнал «Ежемесячные странные истории». Вслед за экс-супругой герой отправляется в Цзиньян, чтобы изучить загадочную статую Будды. Местные жители уверены, что в нее вселился злой дух.

Series rating

5.7
Rate 11 votes
5.8 IMDb

"Monstrous" season 1 list of episodes.

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
29 April 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
29 April 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
29 April 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
29 April 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
29 April 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
29 April 2022
