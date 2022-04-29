В 1 сезоне сериала «Проклятый» в центре событий оказываются бывшие супруги, которые занимаются археологией и увлекаются мистическими явлениями. Потеряв единственную дочь, Ли Су Джин разводится с мужем, бросает свою прежнюю жизнь и отправляется в провинцию Цзиньян. В этих краях начинают происходить загадочные и пугающие происшествия. Чон Ги Хун, бывший избранник молодой женщины, всегда интересовался оккультизмом. Он даже выпускает журнал «Ежемесячные странные истории». Вслед за экс-супругой герой отправляется в Цзиньян, чтобы изучить загадочную статую Будды. Местные жители уверены, что в нее вселился злой дух.