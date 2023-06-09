В 1 сезоне сериала «Меньшее зло» супруги Максим и Вика уже много лет живут вместе и давно растеряли былую страсть. Тем не менее мужчина любит свою избранницу и хочет возродить их отношения. Ради этого он соглашается на важный шаг – завести совместного малыша. Но есть одна проблема: Макс не может иметь детей. Об этом он рассказывает бывшему любовнику своей жены – Паше. Его новая девушка предлагает ему стать для пары донором спермы. Но есть одно условие: после оплодотворения он должен будет навсегда оставить их семью. Павел соглашается, однако постепенно понимает, что все еще любит Вику и не хочет уступать мать своего ребенка ее мужу.