Menshee zlo season 1 watch online

Menshee zlo season 1 poster
Menshee zlo 16+
Title Сезон 1
Season premiere 9 June 2023
Production year 2023
Number of episodes 3
Runtime 1 hour 15 minutes
В 1 сезоне сериала «Меньшее зло» супруги Максим и Вика уже много лет живут вместе и давно растеряли былую страсть. Тем не менее мужчина любит свою избранницу и хочет возродить их отношения. Ради этого он соглашается на важный шаг – завести совместного малыша. Но есть одна проблема: Макс не может иметь детей. Об этом он рассказывает бывшему любовнику своей жены – Паше. Его новая девушка предлагает ему стать для пары донором спермы. Но есть одно условие: после оплодотворения он должен будет навсегда оставить их семью. Павел соглашается, однако постепенно понимает, что все еще любит Вику и не хочет уступать мать своего ребенка ее мужу.

7.6
Rate 13 votes
8.6 IMDb

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
9 June 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
9 June 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
9 June 2023
