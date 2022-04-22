В 1 сезоне сериала «Мертвая хватка» молодой человек по имени Адам, которому недавно исполнилось восемнадцать лет, бесследно исчезает. Это происходит вскоре после загадочной гибели его друга. Через некоторое время состоятельный пригород Варшавы охватывает паника. Взрослые начинают опасаться за жизни своих детей. Те решают взять ситуацию под контроль и сами во всем разобраться. Юным героям становится известно, что внешне спокойное и размеренное течение их жизни было лишь иллюзией. На самом деле окружающий мир пронизан тайнами и обманом. От них скрывают правду не только соседи, но и собственные родители.