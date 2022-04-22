Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Hold Tight 2022, season 1

Hold Tight season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Hold Tight Seasons Season 1
Zachowaj spokój 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 22 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 0 minute
"Hold Tight" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Мертвая хватка» молодой человек по имени Адам, которому недавно исполнилось восемнадцать лет, бесследно исчезает. Это происходит вскоре после загадочной гибели его друга. Через некоторое время состоятельный пригород Варшавы охватывает паника. Взрослые начинают опасаться за жизни своих детей. Те решают взять ситуацию под контроль и сами во всем разобраться. Юным героям становится известно, что внешне спокойное и размеренное течение их жизни было лишь иллюзией. На самом деле окружающий мир пронизан тайнами и обманом. От них скрывают правду не только соседи, но и собственные родители.

Series rating

6.1
Rate 12 votes
6.2 IMDb

"Hold Tight" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
22 April 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
22 April 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
22 April 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
22 April 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
22 April 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
22 April 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more