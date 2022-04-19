В 1 сезоне сериала «Чернобыль» действие происходит в 1986 году и охватывает период с середины весны по конец декабря. Представители советской спецслужбы выясняют, что их зарубежные коллеги настроены получить как можно больше секретной информации о Чернобыльской атомной электростанции. Для этого на территорию Советского Союза отправили опытного работника ЦРУ по имени Альберт Ленц. Подполковник Андрей Николаев, который имеет не меньший стаж в разведывательной службе, должен установить местонахождение шпиона и рассекретить его любой ценой. Для этого герой отправляется в Припять.