Chernobyl season 1 watch online

Chernobyl season 1 poster
Чернобыль 16+
Title Сезон 1
Season premiere 19 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Чернобыль» действие происходит в 1986 году и охватывает период с середины весны по конец декабря. Представители советской спецслужбы выясняют, что их зарубежные коллеги настроены получить как можно больше секретной информации о Чернобыльской атомной электростанции. Для этого на территорию Советского Союза отправили опытного работника ЦРУ по имени Альберт Ленц. Подполковник Андрей Николаев, который имеет не меньший стаж в разведывательной службе, должен установить местонахождение шпиона и рассекретить его любой ценой. Для этого герой отправляется в Припять.

3.6
Rate 13 votes
3.8 IMDb

Серия 1
Season 1 Episode 1
19 April 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
19 April 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
26 April 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
26 April 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
3 May 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
3 May 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
10 May 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
10 May 2022
Серия 9
Season 1 Episode 9
17 May 2022
Серия 10
Season 1 Episode 10
17 May 2022
Серия 11
Season 1 Episode 11
24 May 2022
Серия 12
Season 1 Episode 12
24 May 2022
