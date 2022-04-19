Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Чернобыль 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Чернобыль
Киноафиша Сериалы Чернобыль Сезоны Сезон 1

Чернобыль 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Чернобыль»

В 1 сезоне сериала «Чернобыль» действие происходит в 1986 году и охватывает период с середины весны по конец декабря. Представители советской спецслужбы выясняют, что их зарубежные коллеги настроены получить как можно больше секретной информации о Чернобыльской атомной электростанции. Для этого на территорию Советского Союза отправили опытного работника ЦРУ по имени Альберт Ленц. Подполковник Андрей Николаев, который имеет не меньший стаж в разведывательной службе, должен установить местонахождение шпиона и рассекретить его любой ценой. Для этого герой отправляется в Припять.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
3.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Чернобыль» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 апреля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 апреля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
26 апреля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
26 апреля 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
3 мая 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
3 мая 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
10 мая 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
10 мая 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
17 мая 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
17 мая 2022
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
24 мая 2022
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
24 мая 2022
График выхода всех сериалов
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше